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AjansHaber Gündem 75 ilde uyuşturucu operasyonu: 846 şüpheli tutuklandı

75 ilde uyuşturucu operasyonu: 846 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, son iki haftada 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 tonun üzerinde uyuşturucu madde ve 418 bini aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 1628 şüpheliden 846’sı tutuklandı.

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75 ilde uyuşturucu operasyonu: 846 şüpheli tutuklandı
KAYNAK: (AA)

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son iki haftada 75 ilde gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

2 bin 442 ekip görev aldı

Operasyonlara son iki haftada 2 bin 442 ekip, 6 bin 105 personel, 22 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Çalışmalarda 1 ton 447 kilo 873 gram uyuşturucu madde ile 418 bin 273 uyuşturucu hap ele geçirildi.

846 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda yakalanan 1628 şüpheliden 846’sı tutuklanırken, 290 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.

#opreasyon
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