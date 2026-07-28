SGK ve Türkiye Sigorta’dan emeklilere özel kampanya: 12 taksit ve yüzde 30’a varan indirim

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Sigorta arasında imzalanan “Dijital Emekli Doğrulama Servisi İş Birliği ve Veri Paylaşım Protokolü” kapsamında SGK emeklilerine yönelik özel sigorta kampanyası hayata geçirildi.

Ankara’da düzenlenen toplantıda tanıtılan kampanya kapsamında, Emekli Dijital Kart sahipleri Tamamlayıcı Sağlık, Konut, Kasko ve Trafik Sigortalarında özel indirimler ile vade farksız 12 taksite kadar ödeme imkanından yararlanabilecek.

Kampanya 29 Temmuz’da başlayacak

Kampanya kapsamında Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında ilk kez sigorta yaptıranlara sunulan yüzde 15 hoş geldin indirimine ilaveten yüzde 15 emekli indirimi sağlanacak. Konut Sigortasında yüzde 30, Kasko Sigortasında yüzde 10, Trafik Sigortasında yüzde 5 indirim uygulanırken tüm ürünlerde vade farksız 12 taksite kadar ödeme planı yapılabilecek.

Kasko ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası peşin ödemelerinde ise ilave yüzde 10 indirim imkanı sunulacak. Kampanya, 29 Temmuz-31 Aralık 2026 tarihleri arasında düzenlenecek yeni ve yenilenecek poliçelerde geçerli olacak. Ayrıca Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında ilk kez poliçe alacak emeklilere özel sigortalanma yaş sınırı 64’ten 70’e yükseltildi.

Elitaş: “17 milyon emeklinin faydalanabileceği örnek bir iş birliği”

Toplantının açılışında konuşan SGK Başkanı Yunus Elitaş, emeklilerin kamu hizmetlerinden daha fazla faydalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Elitaş, 17 milyon emeklinin faydalanabileceği örnek bir iş birliğinin hayata geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“28 Temmuz tarihinde imzalanan protokol ile emeklilerimizin Türkiye Sigorta tarafından sunulan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Kasko, Trafik ve Konut Sigortasına yönelik düzenlenecek indirim kampanyalarından güvenli, hızlı ve kolay şekilde yararlanabilmelerinin önü açılmıştır. Protokol kapsamında geliştirilen Dijital Emekli Doğrulama Servisi ile kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın e-Devlet üzerinden oluşturdukları Emekli Dijital Kart bilgisi, vatandaşımızın açık rızasının bulunması halinde doğrulanarak işlemler hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilecektir.”

Elitaş, vatandaşlardan herhangi bir fiziki belge talep edilmeyeceğini, doğrulama işlemlerinin tamamen dijital ortamda gerçekleştirileceğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Sosyal Güvenlik Kurumu olarak dijital dönüşüm çalışmalarımız kapsamında kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde vatandaşlarımızın hizmetlere erişimini kolaylaştırmayı, bürokrasiyi azaltmayı ve kamu hizmetlerinde etkinliği artırmayı hedefliyoruz. Türkiye Sigorta ile gerçekleştirilen bu iş birliğinin örnek bir kamu-özel sektör iş birliği modeli oluşturacağına yürekten inanıyor, emeklilerimize sunulacak avantajlı kampanyaların ülkemize ve tüm emeklilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İş birliğine verdikleri desteklerden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan’a ayrıca teşekkür ediyorum."

Çakmak: “Sigortaya erişimi artırmayı stratejik önceliklerimiz arasında görüyoruz”

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak da kampanyanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye Sigorta olarak, toplumun her kesiminin sigortaya erişimini artırmayı stratejik önceliklerimiz arasında görüyoruz. Ülkemize uzun yıllar emek vermiş, üretimine, kalkınmasına ve toplumsal yaşamına önemli katkılar sunmuş emeklilerimizin sağlık, araç ve konutlarının güvence ihtiyaçlarına kapsamlı, erişilebilir ve avantajlı çözümler sağlamayı önemli bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz.”

Çakmak, kampanyanın kamu ve özel sektör iş birliğiyle sosyal fayda üreten önemli bir çalışma olduğunu belirterek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Sosyal Güvenlik Kurumumuz ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu kampanyayı, vatandaşlarımıza doğrudan dokunan ve sosyal fayda üreten önemli bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) olarak görüyoruz. Kamu ve özel sektörün ortak sorumluluğuyla geliştirilen bu iş birliği sayesinde Emekli Dijital Kart sahibi vatandaşlarımız; Tamamlayıcı Sağlık, Konut, Kasko ve Trafik Sigortalarında özel indirimlerden yararlanırken, vade farksız 12 taksite varan ödeme kolaylığına da sahip oluyor.”