Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten %100 sermaye artışı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı doğrultusunda Türkiye Sigorta’nın ödenmiş sermayesi yüzde 100 artırılarak 10 milyar TL’den 20 milyar TL’ye yükseltildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı Haziran döneminde 1,2 milyar TL seviyesinde bulunan ödenmiş sermaye, bu artışla birlikte TL bazında yaklaşık 17 kat yükseldi. Aynı dönemde ABD doları bazında ise 44,9 milyon dolardan 434,3 milyon dolara çıkarak yaklaşık 10 kat artış kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu gelişmenin şirketin son yıllardaki büyüme performansı ve güçlü finansal yapısının önemli bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Türkiye Sigorta, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda ülke ekonomisine ve paydaşlarına değer katmaya devam edileceğini bildirdi.

Türkiye Hayat Emeklilik’in sermayesi 10 milyar TL oldu

Türkiye Hayat Emeklilik’in ödenmiş sermayesi de yüzde 100 artırılarak 5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltildi.

Şirketin 2023 yılı Haziran döneminde 755,8 milyon TL olan ödenmiş sermayesi, yapılan artışla birlikte yaklaşık 13 kat yükselişle 10 milyar TL seviyesine ulaştı. ABD doları bazında ise 29,3 milyon dolardan yaklaşık 217,1 milyon dolara çıkarak yaklaşık 7 kat artış gerçekleşti.

Söz konusu sermaye artışının, Türkiye Hayat Emeklilik’in sürdürülebilir büyüme vizyonunu, güçlü finansal yapısını ve paydaşlarına uzun vadeli değer üretme yaklaşımını yansıttığı ifade edildi.