Hava sıcaklıkları yarından itibaren düşecek, kuzey ve kuzeydoğuda yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, yurt genelinde bu hafta etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dere, son tahminlere göre yarından itibaren ülke genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını belirterek, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklendiğini söyledi.

Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

Yarın Doğu Karadeniz’de görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağını ifade eden Dere, cuma gününden sonra yağışlı sistemin Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğu kesimlerine kayacağını bildirdi.

Yağışlı havayla birlikte rüzgarın da etkili olacağını belirten Dere, özellikle Marmara Bölgesi ve İstanbul ile Ege Bölgesi’nde, İzmir başta olmak üzere kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini söyledi. Akdeniz’in iç kesimleri ve Toroslar çevresinde de rüzgarın etkisini sürdüreceğini kaydetti.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek

Sefa Dere, yarından itibaren hava sıcaklıklarının ülke genelinde düşerek mevsim normallerinin altına ineceğini belirtti.

Buna göre Ankara’da gündüz sıcaklığının 28, gece sıcaklığının 12 derece, İstanbul’da gündüz sıcaklığının 28-30, gece sıcaklığının 20-22 derece, İzmir’de ise gündüz sıcaklığının 35-36, gece sıcaklığının yaklaşık 24 derece olması bekleniyor.

Dere, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta sonundan itibaren yeniden mevsim normalleri seviyesine yükseleceğini sözlerine ekledi.