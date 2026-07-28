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AjansHaber Gündem Kaçakçılıkla mücadelede 22 bin 809 operasyon: 3,5 milyar liralık vergi kaybı önlendi

Kaçakçılıkla mücadelede 22 bin 809 operasyon: 3,5 milyar liralık vergi kaybı önlendi

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yılbaşından bu yana düzenlenen 22 bin 809 kaçakçılık operasyonunda 499 bin 614 litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildi. Operasyonlarla 3 milyar 545 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi.

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Kaçakçılıkla mücadelede 22 bin 809 operasyon: 3,5 milyar liralık vergi kaybı önlendi

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, yılbaşından bu yana ülke genelinde düzenlenen operasyonlarla 3 milyar 545 milyon liralık vergi kaybı önlendi.

İçişleri Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarına yönelik yılbaşından bu yana 22 bin 809 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda kaçak ürünlerin üretim, depolama, sevkiyat ve satış aşamaları emniyet ve jandarma ekiplerince takip edilirken, istihbari çalışmalar, saha denetimleri ve teknik incelemeler sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

29 bin 543 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda 29 bin 543 şüpheli gözaltına alınırken, 742 şüpheli tutuklandı. Haklarında adli işlem yapılan 864 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 499 bin 614 litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Milyonlarca kaçak ürün ele geçirildi

Operasyonlarda ayrıca 3 milyon 449 bin 419 litre kaçak akaryakıt, 9 milyon 82 bin 549 paket sigara, 224 bin 266 elektronik sigara ile 1 milyar 87 milyon 439 bin 576 makaron ele geçirildi.

Yürütülen çalışmalar sayesinde toplam 3 milyar 545 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi.

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