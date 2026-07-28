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AjansHaber Gündem ASELSAN, “Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi” almaya hak kazandı

ASELSAN, “Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi” almaya hak kazandı

ASELSAN, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında “Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi” almaya hak kazandı. Belgeyle birlikte şirketin yeşil dönüşüm yatırımları teşvik sistemi kapsamında desteklenebilecek.

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ASELSAN, “Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi” almaya hak kazandı
KAYNAK: (AA)

ASELSAN, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında “Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi” almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan ASELSAN, enerji verimliliğinden karbon emisyonlarının azaltılmasına uzanan kapsamlı dönüşüm programını üretim süreçlerine entegre ederek savunma sanayisinde sürdürülebilir üretim çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil Dönüşüm Yol Haritası uygulanıyor

ASELSAN’ın sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hazırladığı Yeşil Dönüşüm Yol Haritası; enerji, su ve ham madde verimliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir üretim altyapısının güçlendirilmesini kapsıyor.

Program kapsamında şirketin üretim süreçleri ayrıntılı şekilde analiz edilirken, enerji ve su tüketimi, atık yönetimi ile sera gazı emisyonları gibi çevresel performans göstergeleri değerlendirildi. Analizler sonucunda ölçülebilir hedefler belirlenirken, bu hedefleri destekleyecek yatırım planları da oluşturuldu.

Sürecin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla şirket bünyesinde “Yeşil Dönüşüm Ekibi” de kuruldu.

Yeşil yatırımlara destek sağlayacak

Alınan belgeyle birlikte ASELSAN’ın yeşil dönüşüm yatırımları teşvik sistemi kapsamında desteklenebilecek. Böylece şirket, çevresel performansını geliştirirken enerji ve kaynak verimliliğini artırmaya yönelik projelerini daha güçlü altyapıyla hayata geçirebilecek.

Kuruluşunun 50. yılı olan 2025’te Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) kriterlerinde gösterdiği performansla dikkat çeken ASELSAN, Borsa İstanbul tarafından oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksine ilk sıradan girmişti.

Şirket ayrıca 2021 yılında açıkladığı 2050 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda hazırladığı yol haritasını uygulamaya devam ediyor.

Bu kapsamda ASELSAN, Türkiye’de “Mavi Su Verimliliği Belgesi” almaya hak kazanan ilk kuruluş olurken, CDP’nin Tedarikçi İletişim Değerlendirmesinde (Supplier Engagement Assessment-SEA) bu yıl da “SEA A List” seviyesinde yer aldı.

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