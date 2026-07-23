ASELSAN, Bosna Hersek’e antidron sistemleri tedarik edecek

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, dost ve müttefik ülke Bosna Hersek ile antidron sistemlerinin tedarikine yönelik yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna Hersek ile savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin yeni bir aşamaya taşındığını belirtti.

Antidron sistemleri için yeni sözleşme

Konuya ilişkin açıklamasında Akyol, “Bosna Hersek Savunma Bakanı Sayın Zukan Helez ile antidron sistemlerimizin tedarikine yönelik yeni bir sözleşme imzaladık. İşbirliğimizin Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bölgesel iş birliği fırsatları ele alındı

Ziyaret kapsamında Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Nikšić ile Enerji, Madencilik ve Sanayi Bakanı Vedran Lakić ile de görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Akyol, temaslarda bölgedeki çalışmaların ve potansiyel iş birliği fırsatlarının değerlendirildiğini bildirdi.

Akyol, “ASELSAN teknolojileriyle küresel ölçekte güven inşa etmeye devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.