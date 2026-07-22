Yanıltıcı reklamlara 7 ayda 185 milyon liranın üzerinde ceza

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulunun 371’inci toplantısında vatandaşları mağdur eden ticari fiiller, yanıltıcı reklamlar ve haksız rekabete yol açan uygulamalara ilişkin 149 dosya görüşülerek karara bağlandı.

Kurulun, bilimsel dayanağı bulunmayan sağlık iddiaları, gerçeği yansıtmayan vize garantisi vaatleri ve dini duyguları istismar eden tanıtımları içeren reklamlara yaptırım uyguladığı belirtilen açıklamada, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumaya yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, 2026’nın ilk 7 ayında yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara ilişkin 21 bini aşkın dosyanın karara bağlandığı, 185 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmasının kararlaştırıldığı bildirildi. İncelenen dosyalardan 118’inin mevzuata aykırı bulunduğu, bunlardan 74’ü hakkında durdurma, 44’ü hakkında ise durdurma cezasıyla birlikte idari para cezası verildiği, ayrıca 3 dosya için erişimin engellenmesi tedbirinin uygulandığı aktarıldı.

Bilimsel dayanağı olmayan saç çıkarma iddialarına üst sınırdan ceza

Açıklamada, çeşitli mecralarda tanıtımı yapılan bir saç spreyi ürününün reklamlarında “Her 10 günde 2 bin yeni saç kökü.”, “Saç üretimini aktive eder.” ve “Saç kökleri uyku halinden çıkıyor.” gibi ifadelerle ürünün saç çıkardığı izleniminin oluşturulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Reklamlarda bilimsel olarak ispatlanmamış iddialara ve ürünün kullanımı sonrasında saç çıkardığını öne süren görsellere yer verildiği kaydedilen açıklamada, uyarılara rağmen tanıtımların sürdürülmesi nedeniyle ilgili firma hakkında üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Vize garantisi vaat eden reklamlara durdurma kararı

Kurulun, vize aracılık firmalarının “vize randevu garantisi”, “vize garantisi”, “hızlı başvuru”, “kesintisiz destek”, “garanti çözüm” ve “yüzde 100 onay garantisi” gibi gerçeği yansıtmayan vaatler içeren reklamlarını da mercek altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, 11 Haziran 2026’da gerçekleştirilen 370’inci toplantıda tedbiren durdurma kararı verilen 6 firmaya ilişkin incelemenin tamamlandığı, değerlendirme sonucunda 5 firmanın yanıltıcı nitelikteki reklam ve tanıtımlarının durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

Dini duyguları istismar eden reklamlara inceleme

Kurulun, sosyal medya platformlarında “Kabe ve Ravza kokusu” ifadeleriyle yapılan tanıtımlara ilişkin de resen inceleme başlattığı bildirildi.

Yapılan değerlendirmede, söz konusu reklamlarla vatandaşların dini duygularının istismar edilerek satış ve pazarlama faaliyetinde bulunulduğunun değerlendirildiği belirtilen açıklamada, inceleme süreci tamamlanıncaya kadar reklamlara 3 aya kadar tedbiren durdurma kararı verildiği kaydedildi.

Açıklamada, dosyaya ilişkin nihai kararın inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından Reklam Kurulu tarafından verileceği belirtilerek, Ticaret Bakanlığının tüketicileri yanıltan ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerini tüm mecralarda kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.