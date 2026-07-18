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AjansHaber Gündem İndirim reklamlarına sıkı denetim: Yanıltıcı kampanyalara milyonluk ceza

İndirim reklamlarına sıkı denetim: Yanıltıcı kampanyalara milyonluk ceza

Ticaret Bakanlığı, indirimli satış reklamlarında tespit edilen ihlaller ve artan tüketici şikayetleri üzerine denetimlerini yoğunlaştırdı. Mevzuata aykırı reklamlar için uygulanabilecek idari para cezaları, yayın yapılan mecraya göre 99 bin 339 liradan 39 milyon 916 bin 524 liraya kadar çıkabiliyor.

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İndirim reklamlarına sıkı denetim: Yanıltıcı kampanyalara milyonluk ceza
KAYNAK: (AA)

Ticaret Bakanlığı, indirimli satış reklamlarına ilişkin ihlallerin ve tüketicilerden gelen şikayetlerin artması üzerine saha denetimlerini sıklaştırdı.

Bakanlık, indirimli satışların tüketiciler üzerindeki yönlendirici etkisi nedeniyle "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği"ne tam uyum koşulu arıyor.

Denetimlerde, "yüzde 50 + yüzde 20 + yüzde 10" şeklinde art arda sıralanan ve nihai indirim oranı konusunda yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkaran hesaplamaların tüketicilerde kafa karışıklığına yol açtığı belirlendi.

Reklamların ana metninde indirimin bütün ürünlerde geçerli olduğu izlenimi oluşturulmasına rağmen, dipnotlarda çok sayıda ürünün kampanya dışında bırakıldığı tespit edildi. Kampanya şartlarının okunamayacak ölçüde küçük ve silik puntolarla verilmesi de belirlenen ihlaller arasında yer aldı.

İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmemesi ile sadakat kartları üzerinden uygulanan kampanyalarda referans fiyatın gerçeğe aykırı biçimde yüksek gösterilmesi de Bakanlığın üzerinde durduğu uygulamalar arasında bulunuyor.

Cezalar yayın mecrasına göre artıyor

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, mevzuata aykırı davranan reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları hakkında yaptırım uygulanıyor.

Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre reklamın durdurulmasına, aynı yöntemle düzeltilmesine veya idari para cezası uygulanmasına karar verebiliyor.

İdari para cezaları, reklamın yayımlandığı mecraya bağlı olarak 99 bin 339 liradan başlayarak 39 milyon 916 bin 524 liraya kadar yükselebiliyor. Kurul, ceza miktarını belirlerken elde edilen haksız menfaatin büyüklüğü, tüketicinin uğradığı zarar ve ihlali gerçekleştirenin kusur durumunu dikkate alıyor.

Bakanlıktan "önce uyar, sonra cezalandır" yaklaşımı

Ticaret Bakanlığı, hem tüketicilerin mağduriyet yaşamaması hem de işletmelerin ağır cezalarla karşılaşmaması için ilgili meslek kuruluşlarını ve üyelerini bilgilendirdi.

Bakanlık, reklamların mevzuat hükümleriyle tam uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Spekülatif fiyat hareketlerine neden olan ve dürüstlük kuralıyla bağdaşmayan bütün ticari uygulamaların titizlikle takip edileceği kaydedildi.

 

 

 

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