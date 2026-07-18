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AjansHaber Gündem Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan büyükelçi atamaları hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayınlanma
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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
KAYNAK: (AA)

Karara göre, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Raziye Bilge Koçyiğit atanırken, Türkmenistan nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine ise Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şener Cebeci atandı.

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