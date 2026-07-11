Bakanlıklarda atama ve görev değişiklikleri Resmi Gazete’de

Kararlara göre, Milli Savunma Bakanlığında Personel Genel Müdür Yardımcısı Sadık Erbay ile Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Külüş görevlerinden alındı. Personel Genel Müdür Yardımcılığına Muhammet Samet Bulat, Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İlyas Aktiken getirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman İl Müdürü Hasan Bilici ve Giresun İl Müdürü Mustafa Modaoğlu görevden alındı.
Bakanlıkta Amasya İl Müdürlüğüne Adem Yücel, Giresun İl Müdürlüğüne Ender Yanık, Mardin İl Müdürlüğüne Murat Karaarslan, Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Fatih Yılmaz ve Yozgat İl Müdürlüğüne Alper Alp atandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan görevden alınırken, bu göreve Ferit Meftun Harmankaya’nın ataması yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığında ise Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü görevinden alındı. Öncü’nün yerine Cemal Turan atandı.
Danimarka Büyükelçiliğine Özügergin getirildi
Karara göre, Türkiye’nin Danimarka Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Burak Özügergin atandı.