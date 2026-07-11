Çankaya Belediyesine yönelik soruşturmada 36 şüpheli için gözaltı kararı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılık koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma ve verme" ile "ihaleye fesat karıştırma" suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de bulunduğu toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yargı mercilerince şüphelilerin adreslerinde arama yapılması ve suç unsurlarına el konulması yönünde de talimat verildi.

Ekiplerin sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, işlemleri için Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Çankaya Belediyesi'nde polis ekiplerince arama yapıldı.