BM: "İsrail, Gazze’de insani yardım operasyonlarını kısıtlamayı sürdürüyor"

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail’in Gazze’deki insani yardım faaliyetlerine yönelik kısıtlamalarının sürdüğünü belirterek, yerinden edilme ve bulaşıcı hastalıkların bölgede ciddi insani sorunlara yol açmaya devam ettiğini söyledi.

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının sahadaki son duruma ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak, uluslararası insani hukuk kapsamında İsrail’in yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

“Gazze’nin neredeyse tamamı yerinden edilmeden etkilendi”

Dujarric, “Biz ve ortaklarımız, Gazze’nin 2,1 milyon sakininin neredeyse tamamını etkileyen uzun süreli yerinden edilmeyle karşı karşıya kalan insanları desteklemeye devam ediyoruz.” dedi.

Gazze’deki sivillerin İsrail’in hava saldırıları, askeri faaliyetler nedeniyle yaşanan yeni yerinden edilmeler ve sözde “sarı hat” çevresindeki hareket kısıtlamalarından etkilendiğini ifade eden Dujarric, bölgede bulaşıcı hastalıkların da yaygınlığını koruduğunu söyledi.

“Su kaynaklı hastalıklar artıyor”

Dujarric, Gazze’de akut solunum yolu ve deri hastalıklarının en sık görülen rahatsızlıklar olmaya devam ettiğini belirterek, “Özellikle Han Yunus çevresindeki bölgede su kaynaklı hastalıklar artmaya devam ederken, geçen hafta 18 binden fazla yeni suçiçeği, dış parazit istilası ve bakteriyel deri enfeksiyonu olan impetigo vakası kaydedildi.” ifadelerini kullandı.

Batı Şeria’da yıkımlar ve yerinden edilmeler sürüyor

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’daki gelişmelere de değinen Dujarric, “İnsani yardım ortaklarımız, İsrail askeri operasyonları, yerleşim genişlemesi ve yerleşimci şiddeti arasında daha fazla Filistinlinin yerinden edildiğini bildiriyor.” dedi.

Ay başından bu yana Filistinlilere ait 24 binanın yıkıldığını aktaran Dujarric, “İsrail yetkilileri, Filistinlilerin alması neredeyse imkansız olan inşaat izinlerinin eksikliği nedeniyle bu yapıları sık sık yıkıyor.” diye konuştu.

Batı Şeria’da da Filistinlilerin geçim kaynakları ile temel hizmetlere erişiminin kısıtlanmaya devam ettiğini belirten Dujarric, işgal altındaki Filistin topraklarında yürütülen insani yardım operasyonları için bu yıl ihtiyaç duyulan 4,1 milyar dolarlık fonun yalnızca dörtte birinin sağlanabildiğini kaydetti.