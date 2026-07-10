Bolu Belediyesi irtikap davasında ara karar: Tanju Özcan’ın tutukluluğu devam edecek

Bolu Belediyesine yönelik “irtikap” soruşturması kapsamında açılan davada ara karar açıklandı. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Yardımcısı Süleyman Can, BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız ve Mustafa Altındal’ın tutukluluk halinin devamına hükmederken, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ile Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal’ın tahliyesine karar verdi.

Beşinci gününde tamamlanan duruşmada, tutuklu sanıklar ile avukatlarının cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunmaları alındı.

BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız, vakfın resmi başkanının Tanju Özcan olduğunu belirterek, “kurban bağışı”, “marketler” ve “ruhsat” dosyalarına ilişkin savunma yaptı. Ruhsat sürecinde Özcan’ın yönlendirmesiyle elden para aldığını, ancak bunun dışında herhangi bir menfaat sağlamadığını öne süren Sarıyıldız, tahliyesini talep etti.

Tanju Özcan ise yargılamanın Ali Sarıyıldız’ın ek ifadesi üzerine şekillendiğini savunarak, duruşmalar boyunca aleyhine herhangi bir beyan ortaya konulmadığını ileri sürdü. İddianamedeki birçok iddianın yargılama sürecinde çürüdüğünü öne süren Özcan, suçlamaları reddederek beraatini ve tahliyesini istedi.

Başkan Yardımcısı Süleyman Can da müşteki ve mağdur ifadelerinin kendilerini suçlayacak nitelikte olmadığını savunurken, Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal belediye çalışanı olmadığını ve BolSev ile bağlantısının bulunmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Mustafa Altındal ise “ruhsat” dosyasında kimseden para talep etmediğini, herhangi bir rüşvet teklifine aracılık yapmadığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu. Sağlık sorunlarını dile getiren Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan da tahliyesini istedi.

Ara karar açıklandı

Mahkeme heyeti, Tanju Özcan, Süleyman Can, Ali Sarıyıldız ve Mustafa Altındal’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Naim Ayhan ile Cihan Tutal ise tahliye edildi.

Heyet ayrıca tutuksuz yargılanan Belediye Meclis Üyesi A.D. ile Belediye Başkan Yardımcısı L.B. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin yurt dışına çıkış yasağı dışında kaldırılmasına hükmetti.

Dava 7 Eylül tarihine ertelendi.

Avukatlardan itiraz açıklaması

Duruşmanın ardından Tanju Özcan’ın eşi Meral Özcan ile avukatları Ferit Atalay ve Tuncay Anlıak açıklama yaptı. Avukatlar, Özcan ve diğer belediye çalışanlarının suçsuz olduğuna inandıklarını belirterek ara karara itiraz edeceklerini açıkladı.

İddianamede istenen cezalar

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 178 sayfalık iddianamede Tanju Özcan hakkında 6 kez “icbar suretiyle irtikap”, 3 kez “irtikaba teşebbüs”, 34 kez “nitelikli dolandırıcılık” ve 1 kez “rüşvet” suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede Süleyman Can hakkında 27 yıl 6 aydan 64 yıla, Ali Sarıyıldız hakkında ise 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenirken, diğer sanıklar için de çeşitli suçlardan değişen sürelerde hapis cezaları talep ediliyor.