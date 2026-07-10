CHP’de 7 il başkanı daha görevden alındı

CHPde teşkilatlara yönelik görevden alma süreci devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun “partiyi kirlilikten arındırma” açıklamasının ardından başlatılan yeniden yapılanma kapsamında 7 il başkanı daha görevden alındı.

15 ilde yeni yönetimler belirlendi

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il başkanlarının görevlerine son verildiğini açıkladı. Sarı, teşkilatların yeniden yapılandırılması kapsamında 15 ilde yeni yönetimlerin belirlendiğini bildirerek, “15 ilde yönetimlerimizi belirlemiş bulunuyoruz. Bu il başkanlarımızın atamalarını gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Sarı ayrıca, önceki dönem İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile görevden alınan Giresun ve Trabzon il başkanlarının tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu: “Kirlilikten arınacağız”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ay genel merkezde yaptığı konuşmada Özgür Özel döneminde oluşturulan teşkilatlara yönelik kapsamlı değişim mesajı vermişti.

Kılıçdaroğlu, sürecin gerekçesine ilişkin şu değerlendirmede bulunmuştu:

“CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. İradesini parayla satanlar bu partide olamazlar. Kirlilikten arınacağız, temiz siyaset yapacağız.”

Daha önce 26 il teşkilatı görevden alınmıştı

Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), son karar öncesinde de Özgür Özel döneminde göreve gelen 26 il başkanı ile il yönetimlerini görevden almıştı. Son kararla birlikte görevden alınan il başkanı sayısı artarken, partide teşkilatların yeniden yapılandırılmasına yönelik süreç de devam ediyor.