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AjansHaber Gündem CHP MYK’da disiplin gündemi: 26 il başkanı görevden alındı, 7 il başkanı disipline sevk edildi

CHP MYK’da disiplin gündemi: 26 il başkanı görevden alındı, 7 il başkanı disipline sevk edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti teşkilatlarını ilgilendiren önemli kararların ele alındığı gündemle toplandı. Parti kulislerinde uzun süredir konuşulan görev değişiklikleri ve disiplin süreçleri MYK’nın gündemine gelirken, edinilen bilgilere göre 26 il başkanının görevine son verildi, 7 il başkanı ise tedbirli olarak disipline sevk edildi.

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CHP MYK’da disiplin gündemi: 26 il başkanı görevden alındı, 7 il başkanı disipline sevk edildi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti içi disiplin süreci ve teşkilat yapılanmasına ilişkin kritik gündem maddeleriyle toplandı. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre 26 il başkanı görevden alınırken, 7 il başkanı ise tedbirli olarak disipline sevk edildi.

Görev değişiklikleri MYK gündemindeydi

Toplantı öncesinde parti kulislerinde bazı il başkanlarının görevden alınacağı ve haklarında disiplin süreci başlatılacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti. MYK’da yapılan değerlendirmelerin ardından 26 il başkanının görevden alındığı, 7 il başkanının da tedbirli olarak disipline sevk edildiği öğrenildi.

Görevden alma ve disiplin sürecine ilişkin CHP Genel Merkezi tarafından henüz ayrıntılı resmi açıklama yapılmadı.

Bazı il başkanlarının isimleri kulislere yansımıştı

Toplantı öncesinde Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir ve Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya’nın görevden alınabilecek isimler arasında olduğu iddiaları kamuoyuna yansımıştı. Ancak söz konusu isimlere ilişkin resmi değerlendirme ya da karar toplantı öncesinde açıklanmamıştı.

Yeni görevlendirmeler de değerlendirildi

MYK’da daha önce yönetim olarak görevden alınan Bitlis İl Başkanlığına yapılacak yeni görevlendirmenin de ele alındığı öğrenildi.

Öte yandan CHP yönetiminin daha önce haklarında çeşitli iddialar bulunan bazı belediyelere ilişkin oluşturduğu inceleme mekanizmasının hazırlayacağı raporların da ilerleyen MYK toplantılarında değerlendirilmesi bekleniyor.

CHP Genel Merkezi’nin, MYK toplantısında alınan kararlara ilişkin kapsamlı açıklamayı toplantının ardından kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

#CHP
#myk
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