İzmir’de yolsuzluk soruşturmasında üçüncü dalga: İki belediye başkanı gözaltında

İzmir’de yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri tarafından yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturmayı yürüten savcılık, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, bazı belediye çalışanları ve iş insanları hakkında gözaltı kararı verdi.
İmar ve inşaat süreçleri mercek altında
Soruşturma dosyasında, belediyelerdeki imar ve inşaat işlemlerine ilişkin bazı usulsüzlüklerin tespit edildiği öne sürüldü.
Şüphelilerin, belediye görevlileri ve müteahhitler arasında gerçekleştirilen işlemler karşılığında elden veya banka hesapları üzerinden rüşvet alıp verdikleri iddia edildi.
Seçim öncesi para transferleri inceleniyor
Dosyada yer alan tespitlerde, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde gerçekleştirilen bazı para hareketlerinin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.
Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 24 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.