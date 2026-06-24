Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı El Ghazouani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Moritanya arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirildi.

İkili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Moritanya’nın ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda somut adımlar atarak iş birliğini daha ileri seviyeye taşıyabileceğini ifade etti.

Uluslararası platformlarda dayanışma vurgusu

Erdoğan, iki ülkenin önümüzdeki dönemde uluslararası platformlardaki dayanışmasını artırmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.