Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu’nda yolcu rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, son etabı 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı’nın 20 Haziran’da TCDD Taşımacılık tarafından işletilmeye başlandığını hatırlattı.

Hattın, 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimi devreye alınmadan önce 33 milyondan fazla yolcu taşıdığını belirten Bakan Uraloğlu, bu dönemde en yüksek yolcu sayısının 30 Nisan’da 47 bin 925 olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, son etabın da hizmete alınmasıyla tamamı yer altında olan metro sınıfında “Türkiye’nin en uzun ve en hızlı metrosu” unvanını kazanan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu’nda yolcu sayısının yükseldiğine dikkati çekti.

Hatta, 22 Haziran Pazartesi günü 53 bin 396 yolcu taşınarak rekor kırıldığını aktaran Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"19 Haziran'da açılan Halkalı, Halkalı Stadı, Olimpiyatköy, Kayaşehir ve İbn Haldun Üniversitesi istasyonları, hattın genel performansına büyük katkı sağladı. Halkalı-Arnavutköy kesimi 3 günde toplam 56 bin 555 yolcuya hizmet verdi. 2026 yılı genelinde Gayrettepe-Arnavutköy arasında günlük yolcu ortalaması 35 bin 949'a ulaştı. Halkalı-Arnavutköy'ün hizmete girmesiyle bu rakam yüzde 33 artarak günlük ortalama 47 bin 762 yolcuya yükseldi. 22 Haziran'da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Hattı'nda en yüksek yolcu yoğunluğu yüzde 22,7'lik payla Gayrettepe ve yüzde 18,6'lık payla İstanbul Havalimanı istasyonlarında gerçekleşti. Yeni açılan duraklarımızdan Halkalı, toplam yolcuların yüzde 6,6'sını, Kayaşehir ise yüzde 5,6'sını ağırlayarak sisteme çok hızlı entegre oldu. Halkalı-Arnavutköy kesiminin açılışı yapılan 5 istasyonunda geçerli olmak üzere 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet verilecek."