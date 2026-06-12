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AjansHaber Gündem CHP’de Tanju Özcan ve Serkan Tuncer için kesin ihraç talebi

CHP’de Tanju Özcan ve Serkan Tuncer için kesin ihraç talebi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, 12 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararları açıkladı. Sarı, parti içinde olağan kurultay sürecine ilişkin takvimin başlatıldığını duyururken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer hakkında disiplin süreci başlatıldığını bildirdi.

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CHP’de Tanju Özcan ve Serkan Tuncer için kesin ihraç talebi

CHP MYK toplantısında ülke gündemi ve parti içindeki son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirten Sarı, Parti Meclisinin aldığı olağan kurultay kararı doğrultusunda kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine yönelik gerekli görevlendirmelerin yapıldığını ifade etti.

Toplantıda ayrıca, Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmelerine oy birliğiyle karar verildiği açıklandı. Disiplin kurulunun değerlendirmesinin ardından söz konusu isimler hakkında nihai kararın verilmesi bekleniyor.

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