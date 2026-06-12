CHP’de Tanju Özcan ve Serkan Tuncer için kesin ihraç talebi

CHP MYK toplantısında ülke gündemi ve parti içindeki son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirten Sarı, Parti Meclisinin aldığı olağan kurultay kararı doğrultusunda kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine yönelik gerekli görevlendirmelerin yapıldığını ifade etti.

Toplantıda ayrıca, Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmelerine oy birliğiyle karar verildiği açıklandı. Disiplin kurulunun değerlendirmesinin ardından söz konusu isimler hakkında nihai kararın verilmesi bekleniyor.