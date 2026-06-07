Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Mahalli idareler ara seçimleri hayırlı olsun”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ara seçimlerde görev almaya hak kazanan belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlara başarı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane’deki 6 beldemiz ile ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakı’mızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.”





