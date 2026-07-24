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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doktor Sadık Ahmet’i vefatının 31. yılında andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doktor Sadık Ahmet’i vefatının 31. yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Doktor Sadık Ahmet’in vefatının 31. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doktor Sadık Ahmet’i vefatının 31. yılında andı
KAYNAK: (AA)

Erdoğan paylaşımında, “Ömrü boyunca Batı Trakya Türkü kardeşlerimiz için fedakarca çabalayan Doktor Sadık Ahmet’i ebedi aleme irtihalinin 31’inci yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Batı Trakya Türk Azınlığı’nın derdiyle dertlenmeyi, her sıkıntısında soydaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

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