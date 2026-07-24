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AjansHaber Gündem AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da yarın etkisini artırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

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AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
KAYNAK: (AA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Kent genelinde gün boyunca bölgesel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların özellikle Karadeniz’e kıyısı bulunan kuzey ilçeleri Eyüpsultan, Sarıyer ve Beykoz ile doğudaki Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla’da çok kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde etkili olacağı, sağanaklarla birlikte hava sıcaklığının da 25 derece civarına düşeceği kaydedildi.

AKOM, yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

#hava durumu
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