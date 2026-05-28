Bayramın ikinci gününde sağanak alarmı: 15 il için “sarı” kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son tahminlerine göre; Çanakkale dışında Marmara, İzmir dışında Ege, Antalya merkez dışında Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu olacağı öngörülüyor.

Bayramın ikinci gününde yurdun geniş bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, kuvvetli yağış öngörülen 15 il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Kuvvetli yağış öğle saatlerinden itibaren etkili olacak

Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri’nin doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Akşam saatlerinde ise Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

15 il için “sarı” kodlu uyarı

Kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Sakarya, Uşak, Kırıkkale, Karabük ve Düzce için “sarı” kodlu uyarı verildi.

Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde ise güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Yağış anında rüzgarın yer yer kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor.