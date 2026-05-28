AjansHaber Gündem CHP ve AK Parti heyetleri üç bayram sonra bayramlaştı

Siyasi partiler arasındaki Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında AK Parti heyeti, üç bayramın ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyetiyle bayramlaştı.

CHP’nin kabul heyetinde, Heyet Başkanı İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer aldı.

AK Parti heyetinde ise Heyet Başkanı olarak Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, 28. Dönem Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ile Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin bulundu.

AK Parti heyetinden CHP’nin yeni yönetimine “hayırlı olsun” dileği

Bayramlaşma ziyaretinde emeklilerin durumu ile ülkenin sorunları gündeme geldi. Görüşmenin ardından Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, 28. Dönem Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, CHP’nin yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kurt, görüşmedeki değerlendirmesinde, "Kırgınlıklar, unutulur. Hep beraberiz mecliste her zaman. Karşılık sevgi çerçevesinde. Hepimizin tek bir gayesi var. Ülkemize hizmet etmek, güzel şeyler yapmak, ülkemizi kalkındırmak." diye konuştu.

“Bayramlardaki birliktelikler parlamentoda da sürmeli”

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da parlamentoda vatandaşların sorunlarının çözümü için daha fazla bir araya gelinmesi gerektiğini belirterek, "Bayramlarda olan birliktelikler parlamentoda da vatandaşın sorunlarını çözmek için bir araya gelsek daha çok konuşsak sonuçta çözüm işi siyaset işi. Hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik beraberlik içinde yaşaması. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak da bizim bütün hedefimiz o." ifadelerini kullandı.                                                                                                                                                                                                                 

