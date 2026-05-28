Milliyetçi Hareket Partisi heyeti Kurban Bayramı dolayısıyla DEM Parti'yi ziyaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal, DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

MHP heyetini, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatice Betül Çelebi, Van Milletvekili Zülküf Uçar ve Parti Meclisi Üyesi Nuray Özdoğan karşıladı.

“Çabalarımız ve gayretimiz devam edecek”

Heyetler arası bayramlaşmanın ardından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatice Betül Çelebi, toplumun barış beklentisine işaret ederek, şu ifadelerde bulundu:

"Toplumumuzun bu yola, onurlu bir barışa ve insana dair hasretlere susamışlığı var. Bu anlamda çabalarımız ve gayretimiz devam edecek. Bizler de aslında bu bayramı çok önemli buluyoruz. Toplumsal ve geleceğe dönük barış düşlerimizin gerçeğe döndüğü yeni bir dönemin savunucuları ve yolcuları olarak hoş geldiniz diyoruz."

“Biz, bu ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşliğinden yanayız”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da "Terörsüz Türkiye" sürecinin, bölgede yaşanan gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde taşıdığı önemin daha görünür hale geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, geçmişten bugüne bu konuda en tutarlı siyasi parti olduğumuzu ifade ediyoruz. Ne kundaktaki bir bebeğimizden ne de bu ülkenin bir çakıl taşından asla vazgeçemeyiz. Biz, bu ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşliğinden yanayız. O nedenle de Terörsüz Türkiye süreci, etrafta yaşanan hadiselerle birlikte değerlendirildiğinde aslında ne kadar büyük bir anlam ifade ettiği, ne kadar kıymetli olduğu bir kere daha hem bizim insanımızın hem bütün dünyanın gözü önünde somutlaşmıştır."

Açıklamaların ardından bir süre daha devam eden görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.