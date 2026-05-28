28 Mayıs 2026 Perşembe
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:07 DEM Parti heyetinden AK Parti’ye bayram ziyareti
12:14 Milliyetçi Hareket Partisi heyeti Kurban Bayramı dolayısıyla DEM Parti'yi ziyaret etti
11:09 CHP ve AK Parti heyetleri üç bayram sonra bayramlaştı
11:05 AK Parti heyetinden MHP’ye Kurban Bayramı ziyareti
AjansHaber Gündem AK Parti heyetinden MHP’ye Kurban Bayramı ziyareti

AK Parti heyetinden MHP’ye Kurban Bayramı ziyareti

AK Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi’ne bayramlaşma ziyaretinde bulundu.

Yayınlama Tarihi:
AK Parti heyetinden MHP’ye Kurban Bayramı ziyareti

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, 25. ve 26. Dönem İzmir Milletvekili Ali Sürekli, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyesi ile Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mustafa Emre Çelik’ten oluşan heyet, MHP’yi ziyaret etti.

AK Parti heyetini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu ile MYK üyeleri Turan Şahin ve Özmen Alp Giray Erdemir karşıladı.

Görüşmede Gazze ve Terörsüz Türkiye süreci gündeme geldi

AK Parti ve MHP'nin bayramlaşma ziyaretinde Gazze konusu ele alınarak, bölgede yaşanan soykırıma dikkati çekildi.

Dünya ve Türkiye’deki gelişmelerin sürekli değiştiğinin belirtildiği görüşmede, gündemin yoğunluğuna vurgu yapıldı.

Görüşmede ayrıca “Terörsüz Türkiye” süreci konuşuldu. Bir sonraki bayrama kadar yasal altyapının tamamlanarak terör sorununun tamamen geride kalabileceği ifade edildi.

#ak parti
#CHP
#kurban bayramı
Bayramın ikinci gününde sağanak alarmı: 15 il için “sarı” kodlu uyarı
Bayramın ikinci gününde sağanak alarmı: 15 il için “sarı” kodlu uyarı
#Gündem / 28 Mayıs 2026
Kutsal topraklarda 1,7 milyonu aşkın Müslüman hac ibadetini tamamladı
Kutsal topraklarda 1,7 milyonu aşkın Müslüman hac ibadetini tamamladı
#Gündem / 27 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
Gündem
Devlet Bahçeli’den Kurban Bayramı mesajı
Devlet Bahçeli’den Kurban Bayramı mesajı
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı: “Yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye’miz olacaktır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı: “Yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye’miz olacaktır”
İstanbul’da kaçan kurbanlık boğa kuaföre daldı: Salon savaş alanına döndü
İstanbul’da kaçan kurbanlık boğa kuaföre daldı: Salon savaş alanına döndü
100 günde 66 bin 89 firari yakalandı
100 günde 66 bin 89 firari yakalandı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.