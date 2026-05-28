AK Parti heyetinden MHP’ye Kurban Bayramı ziyareti

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, 25. ve 26. Dönem İzmir Milletvekili Ali Sürekli, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyesi ile Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mustafa Emre Çelik’ten oluşan heyet, MHP’yi ziyaret etti.

AK Parti heyetini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu ile MYK üyeleri Turan Şahin ve Özmen Alp Giray Erdemir karşıladı.

Görüşmede Gazze ve Terörsüz Türkiye süreci gündeme geldi

AK Parti ve MHP'nin bayramlaşma ziyaretinde Gazze konusu ele alınarak, bölgede yaşanan soykırıma dikkati çekildi.

Dünya ve Türkiye’deki gelişmelerin sürekli değiştiğinin belirtildiği görüşmede, gündemin yoğunluğuna vurgu yapıldı.

Görüşmede ayrıca “Terörsüz Türkiye” süreci konuşuldu. Bir sonraki bayrama kadar yasal altyapının tamamlanarak terör sorununun tamamen geride kalabileceği ifade edildi.