Kutsal topraklarda 1,7 milyonu aşkın Müslüman hac ibadetini tamamladı

Arafat’ta vakfeye duran ve daha sonra otobüslerle Müzdelife’ye geçen hacı adayları, burada namaz kılıp vakfe duası yaptıktan sonra şeytan taşlama için taş topladı.

Gece yarısından itibaren gruplar halinde Müzdelife’den hareket eden Müslümanlar, yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek Cemerat’taki şeytan taşlama alanına vardı.

Burada, büyük şeytan olarak ifade edilen “Akabe Cemresi”ne yedişer taş atan hacı adayları, ardından Kabe’ye geçti.

Ziyaret tavafı ve sa’y ibadetini yerine getiren Müslümanlar, tıraş olup ihramdan çıkarak hac görevlerini tamamladı.

İhramdan çıkan bazı hacılar ise ziyaret tavafı ve sa’y ibadetini bayram boyunca gerçekleştirecek.

Hacılara yol boyunca ikram yapıldı

Arafat vakfesinden Kabe’ye kadar gerçekleşen süreçte hacılara, görevliler ve hayırseverler tarafından yol boyunca su, hurma ve yiyecek ikram edildi.

Bayramın ikinci ve üçüncü gününde taşlama sürecek

Hacılar, Kurban Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günlerinde de Cemerat bölgesine kafileler halinde giderek şeytan taşlama ibadetini sürdürecek.

Müslümanlar, Müzdelife’den topladıkları yedişer taşı sırasıyla küçük, orta ve büyük şeytana atacak.

Mekke’den ayrılacak hacılar ise şeytan taşlamanın ardından Kabe’ye giderek veda tavafını yerine getirecek.