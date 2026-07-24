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AjansHaber Gündem Bakan Fidan, BM’nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Holguín’i kabul etti

Bakan Fidan, BM’nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Holguín’i kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar’ı Ankara’da kabul etti.

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