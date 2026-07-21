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AjansHaber Gündem Bakan Fidan: "Türkiye, ASEAN’ın Diyalog Ortağı oldu"

Bakan Fidan: "Türkiye, ASEAN’ın Diyalog Ortağı oldu"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Diyalog Ortağı statüsüne kabul edildiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Bakan Fidan: "Türkiye, ASEAN’ın Diyalog Ortağı oldu"

Fidan, Filipinler’in başkenti Manila’da gerçekleştirilen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısında alınan kararla Türkiye’nin ASEAN’ın Diyalog Ortağı olduğunu belirterek, bu gelişmenin Türk dış politikası açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz, dünyaya ve olaylara çok yönlü bakabilen, uluslararası gündeme ve küresel sisteme etki edebilen dış politikamızda bugün önemli bir sonuç daha elde ettik. Türkiye, ASEAN Dışişleri Bakanlarının Manila’da aldığı kararla ASEAN’ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildi.”

Türkiye’nin bu statüyle ASEAN bünyesinde üyelikten sonra gelen en üst düzey ortaklık konumlarından birine ulaştığını belirten Fidan, “Böylece, ASEAN içinde üye ülke statüsünün hemen ardından gelen ve daha önce sadece 11 devletin kabul edildiği bir konuma ulaştık.” ifadelerini kullandı.

2024 yılında yapılan başvurunun ardından süreç boyunca destek veren ülkelere teşekkür eden Fidan, “2024’te yaptığımız başvurunun ardından, süreç boyunca destek veren Dışişleri Bakanı arkadaşlarıma, Dönem Başkanı Filipinler’e ve ASEAN Sekretaryasına içten teşekkür ediyorum.” dedi.

Yeni statünün Türkiye’nin Asya-Pasifik bölgesindeki etkinliğini artıracağını vurgulayan Fidan, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu gelişme, küresel diplomasimizin doğu ekseni olan Asya-Pasifik’teki etkimizi artırmak, ASEAN bölgesine yönelik uzun vadeli stratejimizi ilerletmek ve mevcut projelerimizi sonuçlandırmak bakımından son derece önemlidir.”

Türkiye’nin ASEAN ile ilişkilerinin son yıllarda güçlendiğine dikkat çeken Fidan, 2010 yılında kurumsal ilişkilerin temellerinin atıldığını, bu süreçte ASEAN ülkeleriyle ticaret hacminin 6,5 milyar dolardan 16 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Fidan, yaklaşık 700 milyon nüfusa ve 4 trilyon ABD dolarını aşan ekonomik büyüklüğe sahip ASEAN bölgesiyle siyasi ve ekonomik iş birliğinin Diyalog Ortağı statüsü sayesinde daha da derinleşeceğine inandığını ifade ederek, yeni dönemin Türkiye ve ASEAN üyesi ülkeler için hayırlı olmasını diledi.

#asean
#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
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