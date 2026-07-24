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AjansHaber Gündem Tahsildaroğlu’nun beyaz peyniri toplatıldı

Tahsildaroğlu’nun beyaz peyniri toplatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, mikrobiyolojik kriterlere uygun olmadığı belirlenen Tahsildaroğlu markalı 290625 parti numaralı “Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir” ürünlerinin piyasadan toplatılarak imha edilmesine karar verildi.

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Tahsildaroğlu’nun beyaz peyniri toplatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Alo 174 Gıda Hattı’na yapılan ihbar üzerine denetime alınan Tahsildaroğlu markalı beyaz peynirde mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, söz konusu partiye ait ürünlerin piyasadan toplatılarak imha edildiğini, üretici firmaya idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 16 Haziran 2026’da Alo 174 Gıda Hattı’na yapılan başvurunun ardından, 17 Haziran’da ilgili perakende satış noktasında resmi kontrol gerçekleştirildi.

Denetim kapsamında, Tahsildaroğlu markalı 290625 parti numaralı “Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir” ürününden alınan numune Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde analiz edildi.

Yapılan incelemelerde ürünün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı belirlendi.

Bunun üzerine üretici işletmeye idari para cezası uygulanırken, söz konusu parti numarasına ait ürünlerin piyasadan toplatılarak imha edilmesine karar verildi.

Bakanlık ayrıca, ilgili işletmenin denetim sıklığının artırıldığını, benzer ürünlerden yeni numuneler alındığını ve analiz süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, devam eden analizlerde de uygunsuzluk tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı belirtilerek, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunmasına yönelik resmi kontrollerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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