CHP Grup Toplantısı’na ziyaretçi alınmayacak

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un gönderdiği yazıda TBMM İçtüzüğü’nün 164. maddesinin birinci fıkrasına atıf yapılarak Meclis Başkanının, TBMM’ye ait bina, bahçe ve arsaların iç ve dış güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde TBMM Yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantınıza İçtüzüğün mezkur hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır.”