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AjansHaber Gündem Bakan Gürlek: “112 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı”

Bakan Gürlek: “112 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen üç ayrı operasyonda toplam 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

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Bakan Gürlek: “112 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde suç örgütleri, yasa dışı bahis ve faili meçhul olayların aydınlatılmasını engellemeye yönelik girişimlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Gürlek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla omuz omuza; vatandaşlarımızın iyi niyetini ve bağışlarını istismar eden yapılara, faili meçhullerin aydınlatılmasını engellemeye yönelik girişimlere ve gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ağlarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen üç ayrı operasyonda toplam 112 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldığını bildirdi.

“13 şüpheli gözaltına alındı”

Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonuna ilişkin bilgi verdi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen ‘Ahbaplar Suç Örgütü’ soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir.” 

“18 şüpheli gözaltına alındı”

Gülistan Doku soruşturmasına da değinen Gürlek, “Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır.” ifadelerini kullandı.

“20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi”

Mersin’de yürütülen yasa dışı bahis soruşturmalarına ilişkin ise Gürlek, “Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilere ait banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edilmiştir.” açıklamasında bulundu.

Bakan Gürlek, operasyonlarda görev alan başsavcılıklar ile emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti: 

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle; İçişleri Bakanlığımızla güçlü bir koordinasyon içinde, milletimizin huzurunu hedef alan suç ve suç örgütlerine karşı hukukun gücünü tavizsiz biçimde ortaya koymaya devam edeceğiz.”

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