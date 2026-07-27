27 Temmuz 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
18:28 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “Terörsüz Türkiye”, Gazze ve Batı Şeria mesajları
15:40 DMM: "Yunanistan’ın Türkiye’nin füze tedarikini engellediği iddiaları gerçek dışı"
15:05 Bakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti
10:10 Bakan Gürlek: “112 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı”
AjansHaber Gündem AK Parti MYK bugün toplanıyor: Gündemde “Terörsüz Türkiye”, ekonomi ve 25. yıl hazırlıkları var

AK Parti MYK bugün toplanıyor: Gündemde “Terörsüz Türkiye”, ekonomi ve 25. yıl hazırlıkları var

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda iç ve dış siyasetteki gelişmeler, ekonomi, “Terörsüz Türkiye” süreci ve 25. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları görüşülecek.

Yayınlanma
14
AK Parti MYK bugün toplanıyor: Gündemde “Terörsüz Türkiye”, ekonomi ve 25. yıl hazırlıkları var

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün parti genel merkezinde toplanacak.

Toplantının ana gündem maddelerini “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında Meclis’te yürütülen temaslar, hazırlanması planlanan yasal düzenlemeler ile ekonomideki son gelişmeler oluşturacak.

MYK’da enflasyonla mücadele ve vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik yılın ikinci yarısında atılması planlanan adımlar da değerlendirilecek.

Toplantıda ayrıca AK Parti’nin 14 Ağustos’ta Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştireceği 25. kuruluş yıl dönümü programının hazırlıkları ile milletvekilleri ve teşkilatların 1 Ekim’e kadar yürüteceği yaz dönemi saha çalışmalarının takvimi ele alınacak.

#myk
CHP MYK’da disiplin gündemi: 26 il başkanı görevden alındı, 7 il başkanı disipline sevk edildi
CHP MYK’da disiplin gündemi: 26 il başkanı görevden alındı, 7 il başkanı disipline sevk edildi
#Gündem / 30 Haziran 2026
Ömer Çelik: “İşgalcilik ve yayılmacılık Netanyahu hükümetiyle özdeştir” 
Ömer Çelik: “İşgalcilik ve yayılmacılık Netanyahu hükümetiyle özdeştir” 
#Gündem / 10 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadelerine ulaşıldı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadelerine ulaşıldı
Karadeniz’de Türk bayraklı yük gemisine dron saldırısı düzenlendi
Karadeniz’de Türk bayraklı yük gemisine dron saldırısı düzenlendi
MİT, 1933 yılına ait “gizli mektup açma” formülünü paylaştı
MİT, 1933 yılına ait “gizli mektup açma” formülünü paylaştı
Bakan Gürlek: “Haluk Levent İzmir’den tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu”
Bakan Gürlek: “Haluk Levent İzmir’den tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu”
CHP’de 7 ilçe teşkilatına görevden alma kararı
CHP’de 7 ilçe teşkilatına görevden alma kararı
Spor
Beşiktaş ve Başakşehir’in Avrupa’daki rövanş maçlarının hakemleri belli oldu
Beşiktaş ve Başakşehir’in Avrupa’daki rövanş maçlarının hakemleri belli oldu
Gündem
Bakan Çiftçi: "Motosikletli silahlı saldırılarda dikkat çeken düşüş yaşandı"
Bakan Çiftçi: "Motosikletli silahlı saldırılarda dikkat çeken düşüş yaşandı"
Başsavcılık, CHP etkinliğindeki “cast ajansı” iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı
Başsavcılık, CHP etkinliğindeki “cast ajansı” iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı
Bakan Fidan ile BM Genel Sekreteri Guterres arasında telefon görüşmesi
Bakan Fidan ile BM Genel Sekreteri Guterres arasında telefon görüşmesi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.