AK Parti MYK bugün toplanıyor: Gündemde “Terörsüz Türkiye”, ekonomi ve 25. yıl hazırlıkları var

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün parti genel merkezinde toplanacak.
Toplantının ana gündem maddelerini “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında Meclis’te yürütülen temaslar, hazırlanması planlanan yasal düzenlemeler ile ekonomideki son gelişmeler oluşturacak.
MYK’da enflasyonla mücadele ve vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik yılın ikinci yarısında atılması planlanan adımlar da değerlendirilecek.
Toplantıda ayrıca AK Parti’nin 14 Ağustos’ta Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştireceği 25. kuruluş yıl dönümü programının hazırlıkları ile milletvekilleri ve teşkilatların 1 Ekim’e kadar yürüteceği yaz dönemi saha çalışmalarının takvimi ele alınacak.