Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Netanyahu’ya sert tepki

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, Netanyahu’nun uluslararası mahkemelerde soykırım suçlamalarıyla yargılandığını hatırlatarak, İsrail hükümetinin bölgesel ve küresel istikrarı tehdit eden politikalar izlediğini belirtti.

Yılmaz, “Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz itham ve iftiraları ile kendi suçlarını ve günahlarını örtemez. Sözleri, bizlerin ve insanlık vicdanı nezdinde yok hükmündedir.” dedi.

Yılmaz, paylaşımında, “Soykırım suçuyla uluslararası mahkemede yargılanan, bölgemizi pervasızca ateşe atan, bölgesel ve küresel istikrarı hedef alan Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz itham ve iftiraları ile kendi suçlarını ve günahlarını örtemez.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye barışı ve mazlumları savunmaya devam edecek”

Türkiye’nin dış politikadaki duruşunun değişmeyeceğini vurgulayan Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti bölgede ve küresel düzeyde hukuku, diplomasiyi, barışı ve mazlumları savunmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.