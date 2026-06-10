11 Haziran 2026 Perşembe
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
18:50 FIFA sessiz, kriz büyüyor: Dünya Kupası öncesi ABD uygulamaları tartışılıyor
16:58 Türkiye-Avustralya maçının hakem kadrosu açıklandı
14:58 Manchester United’da 3 futbolcuyla yollar ayrıldı
12:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse macera peşinden koşmasın"
AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Netanyahu’ya sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Netanyahu’ya sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Netanyahu’ya sert tepki

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, Netanyahu’nun uluslararası mahkemelerde soykırım suçlamalarıyla yargılandığını hatırlatarak, İsrail hükümetinin bölgesel ve küresel istikrarı tehdit eden politikalar izlediğini belirtti.

Yılmaz, “Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz itham ve iftiraları ile kendi suçlarını ve günahlarını örtemez. Sözleri, bizlerin ve insanlık vicdanı nezdinde yok hükmündedir.” dedi.

Yılmaz, paylaşımında, “Soykırım suçuyla uluslararası mahkemede yargılanan, bölgemizi pervasızca ateşe atan, bölgesel ve küresel istikrarı hedef alan Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz itham ve iftiraları ile kendi suçlarını ve günahlarını örtemez.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye barışı ve mazlumları savunmaya devam edecek”

Türkiye’nin dış politikadaki duruşunun değişmeyeceğini vurgulayan Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti bölgede ve küresel düzeyde hukuku, diplomasiyi, barışı ve mazlumları savunmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz”
#Gündem / 04 Haziran 2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Terörsüz Türkiye vizyonu bölgenin potansiyelini yeniden ayağa kaldırıyor”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Terörsüz Türkiye vizyonu bölgenin potansiyelini yeniden ayağa kaldırıyor”
#Gündem / 02 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
64 ilde TOKİ güvencesiyle 19 bin konut kurasız satışa sunuluyor
64 ilde TOKİ güvencesiyle 19 bin konut kurasız satışa sunuluyor
Sıfır Atık Forumu 2026 yarın İstanbul’da başlayacak
Sıfır Atık Forumu 2026 yarın İstanbul’da başlayacak
Türkiye’nin COP31 ev sahipliği resmileşti: Bakan Kurum anlaşmayı imzaladı
Türkiye’nin COP31 ev sahipliği resmileşti: Bakan Kurum anlaşmayı imzaladı
TOKİ’nin 64 ilde satışa sunacağı 20 bin konutun ilçe bazlı dağılımı netleşti
TOKİ’nin 64 ilde satışa sunacağı 20 bin konutun ilçe bazlı dağılımı netleşti
Adalet Bakanı Gürlek’ten AYM’nin “süresiz nafaka” kararına dair ilk açıklama
Adalet Bakanı Gürlek’ten AYM’nin “süresiz nafaka” kararına dair ilk açıklama
Yaşam
Sakin şehir ağı büyüyor: Cittaslow nedir?
Sakin şehir ağı büyüyor: Cittaslow nedir?
Gündem
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında lojistik ve demir yolu iş birliği
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında lojistik ve demir yolu iş birliği
Ömer Çelik: “İşgalcilik ve yayılmacılık Netanyahu hükümetiyle özdeştir” 
Ömer Çelik: “İşgalcilik ve yayılmacılık Netanyahu hükümetiyle özdeştir” 
Dışişlerinden Netanyahu’ya sert tepki
Dışişlerinden Netanyahu’ya sert tepki
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.