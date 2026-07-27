Bahçeli: "Kılıçdaroğlu ile Özel sağduyu çerçevesinde hareket etmeli"

Bahçeli, Yeni Parti’ye ilişkin yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk milletinin siyasi partilerin üzerinde olduğunu vurguladı.

CHP’nin Türk siyasi hayatının köklü kurumlarından biri olduğunu belirten Bahçeli, MHP ile CHP arasında fikir ve siyaset bakımından derin ayrılıklar bulunduğunu ancak bunun demokrasinin doğal sonucu olduğunu ifade etti.

“Kılıçdaroğlu’nun görüşlerini açıklaması en tabii hakkıdır”

Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu’nun uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesinin, hukuki yollara başvurmasının ve uzun yıllar genel başkanlığını yaptığı partisinin geleceğine ilişkin görüşlerini açıklamasının en tabii hakkı olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu’na yönelik değerlendirmelerin hakaret ve itibarsızlaştırma kampanyasına dönüşmemesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, geçmişte yaşanan kırgınlıkların bugünün siyasetine taşınmasının da kimseye fayda sağlamayacağını ifade etti.

“Özel’in siyasi kişiliği yıpratılmamalı”

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in de Türk siyasetinde önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Bahçeli, Özel’in siyasi kişiliğinin gündelik tartışmalar içinde yıpratılmasını istemediklerini söyledi.

Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse Sayın Özel’in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti, bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa cevaz vermez.” değerlendirmesinde bulundu.

“CHP-Yeni Parti tartışmaları Türkiye’nin ana gündemi olmamalı”

CHP içinde veya çevresinde ortaya çıkan yeni siyasi oluşumların demokratik hayatın doğal seyri içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, son dönemde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmalarının da açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

CHP ile Yeni Parti arasındaki tartışmaların Türkiye’nin ana gündem maddesi haline getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir.” ifadelerini yineledi.

Bahçeli, Türkiye’nin çevresindeki güvenlik risklerinin arttığı bir dönemde ülkenin enerjisinin geçici siyasi tartışmalarla tüketilmemesi gerektiğini belirterek, “Makamlar gelip geçicidir, şahıslar fanidir. Baki olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun muhafızı olan yegane güç ise büyük Türk milletidir.” değerlendirmesinde bulundu.