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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Filenin Sultanları’nı kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milletler Ligi şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik ederek, Filenin Sultanları’nın Türk kadınının azim ve mücadele ruhunu tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Filenin Sultanları’nı kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için kutlama mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bahçeli, Nene Hatun, Şerife Bacı ve Kara Fatma’nın mücadelesine atıfta bulunarak, Türk kadınlarının sahada sergilediği azim, inanç ve mücadele ruhunun millete büyük gurur yaşattığını belirtti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, mesajında Türkiye Voleybol Federasyonunu, teknik ekibi ve milli sporcuları kutlayarak, “Ay yıldızlı al bayrağımızı dünyanın zirvesinde gururla dalgalandıran Filenin Sultanları, Türk kadınının zorluklar karşısındaki mücadele kudretini bütün cihana bir kez daha ilan etmiştir. Bu büyük zaferde emeği geçen Türkiye Voleybol Federasyonumuzu, teknik ekibimizi ve kıymetli sporcularımızı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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