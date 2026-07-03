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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “İran halkının acılarını yürekten paylaşıyoruz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Yılmaz, Türkiye’nin bölgesel barış ve normalleşme sürecine destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “İran halkının acılarını yürekten paylaşıyoruz”

Resmi temaslarda bulunmak üzere İran’ın başkenti Tahran’a giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mesud Pezeşkiyan ile Saadabad Sarayı’nda görüştü. Yılmaz, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgesel barış ve Türkiye-İran ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgesel barış ve normalleşme vurgusu

Görüşmede bölgesel gelişmeler ile Ankara’nın yaklaşımının ele alındığını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Kardeş İran halkının geride bıraktığımız süreçte yaşadığı acıları yürekten paylaşıyoruz. Türkiye olarak, bölgemizde barış ve istikrarın kalıcı hale gelmesi, diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve savaşın ardından normalleşme sürecinin desteklenmesi yönündeki çalışmalara katkı sunmayı sürdüreceğiz.”

İkili ilişkilerde iş birliği mesajı

Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ve stratejik iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki kararlılığı vurgulayan Yılmaz, ekonomi, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda İranlı muhataplarla ortak çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Yılmaz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Nazik kabulleri için Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyor, Devrim Rehberi Ali Hamaney başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm İranlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, İran devleti ile dost ve kardeş İran halkına bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

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#İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan
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