NATO Zirvesi öncesi 13 ülkedeki etkinlikler tamamlandı

İspanya, Fransa, Birleşik Krallık, Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya, Belçika, Finlandiya, Hollanda, Bulgaristan, Litvanya ve Hırvatistan’da gerçekleştirilen programlarda güvenlik, savunma, stratejik iletişim, kamu diplomasisi, hibrit tehditler, dezenformasyonla mücadele ve transatlantik iş birliği gibi başlıklarda kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Ankara’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen etkinliklerle, müttefik ülkeler arasında fikir alışverişi ve istişare zemini oluşturuldu.

26 farklı etkinlik düzenlendi

Etkinlik serisi kapsamında 9 panel, 4 yuvarlak masa toplantısı, 2 seminer ve 11 basın toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın video mesajla katılımcılara hitap ettiği programlarda, Türkiye’yi temsilen bürokratlar, siyasetçiler, akademisyenler ve düşünce kuruluşu temsilcilerinden oluşan 18 konuşmacı yer aldı.

Ev sahibi ülkelerden ise 49 isim moderatör, açış konuşmacısı ve panelist olarak programlara katkı sundu.

Düşünce kuruluşlarıyla iş birliği güçlendirildi

Panel, seminer ve yuvarlak masa toplantılarının organizasyonunda 14 farklı düşünce kuruluşu ve enstitüyle iş birliği yapıldı.

Bu kapsamda Türkiye ile müttefik ülkelerde faaliyet gösteren düşünce kuruluşları, stratejik araştırma merkezleri ve politika çevreleri arasındaki diyalog ve kurumsal iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlandı.

99 basın kuruluşundan 142 gazeteci katıldı

Etkinliklerin önemli ayağını oluşturan basın toplantıları, ilgili ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyonlarının ev sahipliğinde düzenlendi.

Toplantılara 99 farklı basın kuruluşundan 142 basın mensubu katıldı.

Basın buluşmalarında Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin hazırlıkları, Türkiye’nin ev sahipliği süreci ve İttifak gündemindeki öncelikli başlıklar uluslararası medya temsilcileriyle kapsamlı şekilde ele alındı.

Amaç stratejik iletişimi güçlendirmek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen yurt dışı etkinlik serisiyle, Türkiye’nin müttefikleriyle stratejik iletişim ve kamu diplomasisi alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, NATO Zirvesi öncesinde uluslararası kamuoyunun doğru ve etkin şekilde bilgilendirilmesi, zirvenin gündemine ilişkin çok boyutlu istişare ortamının oluşturulması ve Türkiye’nin NATO içindeki yapıcı ve etkin rolünün uluslararası platformlarda daha görünür hale getirilmesi hedeflendi.