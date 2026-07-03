Bakan Gürlek: "Uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi"

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çekya adli makamlarından uluslararası adli yardımlaşma kapsamında iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sonucunda uluslararası bir dolandırıcılık şebekesinin çökertildiğini açıkladı.

“Uluslararası suç örgütlerine karşı mücadelemiz sürüyor”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye’nin uluslararası suç örgütleri ve siber dolandırıcılıkla mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon içinde, uluslararası suç organizasyonlarına, siber dolandırıcılık ağlarına ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.”

“Uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertilmiştir”

Operasyonun uluslararası adli iş birliği kapsamında yürütüldüğünü ifade eden Gürlek, şu değerlendirmede bulundu:

“Çekya adli makamlarınca uluslararası adli yardımlaşma kapsamında iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturma neticesinde uluslararası bir dolandırıcılık şebekesi çökertilmiştir.”

Yapay zeka destekli çağrı merkeziyle dolandırıcılık

Dolandırıcılık şebekesinin yöntemine ilişkin bilgi veren Gürlek, şunları kaydetti:

“İstanbul’da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanılarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayan şüphelilerin; çok sayıda Çekya vatandaşını ve Avrupalıyı dolandırarak yüksek miktarda haksız menfaat temin ettikleri anlaşılmıştır.”

Suç gelirlerinin izini sürdüler

Çağrı merkezinin faaliyetlerine ilişkin tespitleri paylaşan Gürlek, şöyle devam etti:

“Maslak’ta bir iş merkezinde faaliyet gösterdiği belirlenen çağrı merkezinde, 80 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu; mağdurlardan elde edilen suç gelirlerinin banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden transfer edilerek aklanmaya çalışıldığı belirlenmiştir.”

3 adrese eş zamanlı operasyon

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara değinen Gürlek, şu bilgileri verdi:

“Bu kapsamda İstanbul’da eş zamanlı 3 ayrı adrese operasyon düzenlenmiş; suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulmuştur.”

Operasyonda görev alan ekiplere teşekkür

Soruşturma ve operasyonda görev alan kurumlara teşekkür eden Gürlek, şunları söyledi:

“Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum.”

“Uluslararası iş birliğimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz”

Suçla mücadelede kararlılık mesajı veren Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Suçla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğimizi güçlendirerek, hukuk güvenliğini ve kamu düzenini koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz.”