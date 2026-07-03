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AjansHaber Gündem Haziran enflasyonu açıklandı: Memur ve emekli maaş zam oranları netleşti

Haziran enflasyonu açıklandı: Memur ve emekli maaş zam oranları netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilerle birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları da kesinleşti.

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Haziran enflasyonu açıklandı: Memur ve emekli maaş zam oranları netleşti

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziran ayında aylık bazda yüzde 0,99 arttı.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 17,76 olarak kesinleşti.

Memur ve memur emeklilerine yüzde 13,52 zam

Toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı doğrultusunda hesaplanan artış kapsamında, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına temmuz ayından itibaren yüzde 13,52 oranında zam yapılacak.

Böylece, haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları netleşmiş oldu.

#enflasyon
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#Gündem / 05 Haziran 2026
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