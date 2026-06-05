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AjansHaber Gündem Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

TÜİK verilerine göre TÜFE mayısta aylık yüzde 1,71, Yİ-ÜFE yüzde 2,75 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 32,61, üretici fiyatlarında yüzde 28,93 olarak kaydedildi.

Editör
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Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerle birlikte haziran ayında uygulanacak kira artış oranı da netleşti.

Tüfe ve Yİ-ÜFE verileri 

Enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,71, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,75 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,61, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,93 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mayısta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 32,24, yurt içi üretici fiyatları yüzde 26,96 yükseldi.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,71, Yİ-ÜFE yüzde 2,75 artış gösterdi.

TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,61, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,61 yükseliş kaydetti.

Yİ-ÜFE’de Aralık 2025’e göre yüzde 14,04, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 28,93 artış oldu.

Kira artış oranı

Mayıs enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Haziranda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı, yüzde 32,24 olarak belirlendi.

#enflasyon
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