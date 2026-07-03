Araç kamerası ve telefon tutucularına yeni düzenleme

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin millete ve tüm sürücülere hayırlı olmasını diledi.

"Uygulamadaki farklılıkların önüne geçiyoruz"

Düzenlemenin vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracağını ve uzun süredir kamuoyunda tereddütlere neden olan konuları açıklığa kavuşturacağını belirten Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni düzenlemeyle, araç içi teknoloji ve donanımların kullanım sınırlarını açık, anlaşılır ve objektif ölçütlerle belirleyerek uygulamadaki farklılıkların ve bilgi kirliliğinin önüne geçiyoruz.”

Telefon tutucusu ve araç kamerasına açık kriter

Bakan Çiftçi, sürücünün görüş alanını engellememesi şartıyla ön cama monte edilen telefon tutucuları, araç kameraları ve belirlenen ölçülerdeki aparatların kullanılabileceğini belirtti:

“Sürücünün görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama monte edilen telefon tutucular, araç kameraları ve belirlenen ölçüler içerisindeki aparatlar kullanılabilecek. Böylece navigasyon ve araç kamerası kullanımı konusunda yaşanan tereddütler ortadan kalkacak.”

Dikiz aynasındaki aksesuarlara ilişkin düzenleme

Yönetmelik değişikliğiyle dikiz aynasına asılan aksesuarlarla ilgili de açıklık getirildi.

Çiftçi, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Koku ve benzeri aksesuarlar, sürücünün görüş alanını kapatmadığı ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürmediği müddetçe yasak kapsamında olmayacak.”

Fabrika çıkışlı ekranlara ceza uygulanmayacak

Araçlarda bulunan multimedya ve akıllı ekranlarla ilgili de yeni düzenleme yapıldı.

Çiftçi, fabrika çıkışlı ekranlar ile navigasyon, park desteği, araç içi ve dışı kamera, kayıt cihazları ve sistem ayarlarının kullanımı amacıyla bulunan ekranlara cezai işlem uygulanmayacağını belirterek şunları söyledi:

“Fabrika çıkışlı ekranlar ile navigasyon, park desteği, araç içi ve dışı kamera, kayıt cihazları ve sistem ayarları amacıyla kullanılan ekranlara cezai işlem uygulanmayacak.”

Ses sistemleri için somut tespit şartı

Araç içi ses sistemlerine ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi. Buna göre teknik standartlara uygun ses sistemi, subwoofer ve amplifikatörlerin kullanımına izin verilecek. Ancak sesin araç dışına taşarak kamunun huzurunu bozması halinde işlem yapılabilecek.

Bakan Çiftçi, kamuoyunda tartışma konusu olan araçlardaki ses sistemlerine ilişkin denetimlerde uygulanacak esasları açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

“Belirlenen teknik standartlara uygun ses sistemi, subwoofer ve amplifikatörlerin kullanımına imkan sağlanacak. Ses, araç dışına taşarak kamunun huzurunu bozmadığı sürece yalnızca araçta ses sistemi bulunması nedeniyle cezai işlem yapılmayacak. Ses sistemlerine ilişkin işlem yapılabilmesi için sesin araç dışına taşarak çevrenin huzurunu bozduğunun somut şekilde tespit edilmesi ve kayıt altına alınması gerekecek.”

Toplu taşıma araçlarındaki ekranlar kullanılmaya devam edecek

Yeni düzenlemeyle otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanımına sunulan, koltuklara veya araç içerisindeki uygun alanlara yerleştirilen bireysel sesli ve görüntülü cihazların kullanımına da devam edilecek.

Çiftçi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Kuralları netleştiren, uygulamada birliği sağlayan, sürücülerimizin haklarını koruyan ve trafik güvenliğinden asla taviz vermeyen bir anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz.”