Bakan Gürlek: "2026’nın ilk yarısında 31 ülkeden 197 suçlu Türkiye’ye iade edildi"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek, suç işleyerek adaletten kaçabileceğini düşünenlerin dünyanın neresine giderse gitsin kendilerini güvende hissedemeyeceklerini belirtti.

“İade süreçlerini tavizsiz şekilde takip edeceğiz”

Yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerinin çok daha sıkı ve tavizsiz biçimde takip edileceğini vurgulayan Gürlek, bu kararlılığın sonucu olarak 2026’nın ilk yarısında adi suçlar ve terör suçları kapsamında Türkiye’nin talepleri doğrultusunda 31 ülkeden 197 kişinin iadesinin sağlandığını ve bu kişilerin adalete teslim edildiğini ifade etti.

En fazla iade Gürcistan ve Almanya’dan

Bakan Gürlek’in verdiği bilgiye göre, iade edilen kişilerin 85’i Gürcistan’dan, 52’si Almanya’dan, 9’u Yunanistan’dan, 8’i Karadağ’dan, 6’sı Bulgaristan’dan, 3’ü Hollanda’dan ve 3’ü Kırgızistan’dan Türkiye’ye getirildi.

Hırvatistan, Irak, İngiltere, İtalya, Kazakistan, Kuzey Makedonya ve Polonya’dan ikişer kişinin iadesi gerçekleştirilirken Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Ermenistan, Fransa, Kolombiya, Kosova, Macaristan, Moldova, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Slovenya ve Ukrayna’dan da birer suçlu Türkiye’ye iade edildi.

“Mütekabiliyet ilkesine titizlikle bakacağız”

Türkiye’nin iade taleplerine yaklaşımın, diğer ülkelerden gelen iade taleplerinin değerlendirilmesinde dikkate alınacağını belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’den iade talebinde bulunan ülkelere yönelik değerlendirmelerimizde, onların haklı iade taleplerimize verdikleri yanıtları dikkate alacağız. İadeler konusunda iş birliği sergilenip sergilenmediğine, aramızdaki hukuki yardımlaşma ve mütekabiliyet ilkesine riayet edilip edilmediğine titizlikle bakacağız.”

“Suçlular için kaçacak yer yok”

Terör örgütü mensupları, organize suç örgütleri ve diğer suç odaklarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Gürlek, hangi suç örgütüne mensup olursa olsun ve hangi ülkeye kaçarsa kaçsın suçluların peşini bırakmayacaklarını ifade etti.

İade süreçlerinin Adalet Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile yakın koordinasyon içinde sürdürüldüğünü belirten Gürlek, bu iş birliğinin Türkiye’nin kurumsal kapasitesini, diplomatik etkinliğini ve suçla mücadeledeki kararlılığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Gürlek, iade süreçlerine katkı sağlayan ülkelerin yetkililerine teşekkür ederek, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığına da katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde suçla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeydeki iş birliğinin tavizsiz şekilde sürdürüleceğini ifade eden Gürlek, “Suçlular için kaçacak yer yoktur. Türk adaleti er ya da geç gereğini yapacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.