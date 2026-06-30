İçişleri Bakanı Çiftçi, Kasyun Dağı’ndan Şam’ı seyretti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmî temaslarda bulunduğu Suriye ziyaretinde, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile birlikte Kasyun Dağı’na çıktı. Bakan Çiftçi, Şam manzarasını izlediği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Çiftçi paylaşımında, “Şam’ı bir de Kasyun Dağı’ndan seyrettik. Kadim şehrin hafızasını, bugününü ve yarınını bu eşsiz manzara eşliğinde dinledik. Asırlara tanıklık eden Kasyun’dan, Şam’ın geleceğine umutla baktık.” ifadelerini kullandı.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab’a teşekkür eden Çiftçi, “Ziyaretimize eşlik eden Suriye İçişleri Bakanı Sayın Enes Hattab’a nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverliği için teşekkür ediyorum.” dedi.



