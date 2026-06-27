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Paris’te aşırı sıcak alarmı: Son 24 saatte yaklaşık 3 bin kişi hastanelik oldu

Fransa’nın başkenti Paris ve çevresini etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası sağlık sistemini zorlamaya başladı. Son 24 saatte hastanelere yaklaşık 3 bin kişi başvururken, ülke genelinde onlarca vilayet için kırmızı ve turuncu alarm verildi.

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Fransa’da etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası, özellikle Paris ve çevresindeki Île-de-France bölgesinde hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgedeki hastanelere son 24 saatte yaklaşık 3 bin kişi başvururken, bu rakamın normal günlere göre yüzde 36 daha fazla olduğu bildirildi.

Fransız meteoroloji kurumu Météo-France, Paris ve çevresi dahil 37 vilayet için kırmızı, 48 vilayet için turuncu sıcaklık alarmı yayımladı. Kırmızı alarm verilen bölgelerde hava sıcaklıklarının 42 dereceye kadar çıkmasının beklendiği açıklandı. Ayrıca, olası fırtına riski nedeniyle 34 vilayet için de turuncu alarm ilan edildi.

Artan sıcaklıkların sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla Fransa Sağlık Bakanlığı, hastanelerin soğutma sistemlerinin güçlendirilmesi için 100 milyon avroluk bütçe ayırdı. Bakanlık, kamu ve özel hastanelere vakit kaybetmeden klima ve vantilatör temin etmeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan Başbakan Sebastien Lecornu, Sağlık Bakanı Stephanie Rist’in önerisi doğrultusunda ülke genelindeki hastaneler için 30 bin klima siparişi verildiğini açıkladı.

Aşırı sıcaklar ulaşımı da etkiledi. Paris-Nice seferini yapan bir tren, teknik arıza nedeniyle bir tünelde yaklaşık bir saat mahsur kaldı. Bazı vagonlarda klimanın çalışmaması nedeniyle çok sayıda yolcu fenalaşırken, tren geri dönmek zorunda kaldı. Yolcular, başka bir trenle Nice’e yaklaşık 6 saat gecikmeli ulaştı.


 

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