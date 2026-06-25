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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Venezuela’daki depremler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Venezuela’daki depremler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela’da meydana gelen iki ayrı depremin ardından hayatını kaybedenler için taziye ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Venezuela’daki depremler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela’da yaşanan depremlere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerin acısını paylaştığını ve yaralılara acil şifalar diledi.

“Türkiye Venezuela’nın yanındadır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Venezuela’da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız.”

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