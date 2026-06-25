Helal sertifikalı ürünlerin ithalatında yeni dönem: TAREKS kaydı zorunlu olacak

Ticaret Bakanlığı, ithalat yoluyla Türkiye piyasasına sunulan ürünlerde kullanılan helal uygunluk işaretleri ve belgelerine yönelik denetim esaslarını yeniden düzenledi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek süreci başlatan tebliğ ile helal uygunluk beyanlarının ilgili mevzuata uygunluğunun sağlanması ve tüketicilerin aldatıcı ticari uygulamalara karşı korunması amaçlanıyor.

Düzenleme, Helal Akreditasyon Kurumunun akreditasyon hizmeti sunduğu uygunluk değerlendirme alanlarına giren ve ithalat rejimleri kapsamında yurda getirilen ürünleri kapsıyor.

Denetim süreci dijital ortamda yürütülecek

Tebliğ uyarınca ithalatçı firmalar, TAREKS’te tanımlanmadan başvuru yapamayacak.

Helal uygunluk denetimlerine ilişkin başvuruların yanı sıra değerlendirme ve bildirim işlemlerinin tamamı elektronik ortamda TAREKS üzerinden gerçekleştirilecek.

Firma adına işlem yapacak yetkililerin sisteme tanımlanması gerekirken, ürünlerde kullanılan helal ibarelerine ilişkin belge ve dokümanların da başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gerekecek.

Mevzuata aykırı ürünlere izin verilmeyecek

Denetimler sonucunda helal uygunluk beyanının ilgili düzenlemelere aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde ürünlerin bu beyanla ithalatına izin verilmeyecek.

Bununla birlikte, uygun bulunmayan helal ibaresinin ürün veya ambalaj üzerinden denetim birimlerinin uygun gördüğü yöntemlerle kaldırılması halinde ithalat işlemi sürdürülebilecek.

Uygulama üç ay sonra başlayacak

İthalatta helal uygunluk denetimlerine ilişkin yeni kuralları belirleyen tebliğ, yayım tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanacak.