Ticaret Bakanlığı duyurdu: Mersin ve Ağrı’da dev operasyon

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri; gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personelle yürüttükleri çalışmalar kapsamında Mersin Limanı ile Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı’nda operasyon gerçekleştirdi.

Mersin Limanı’nda kaçak ilaç operasyonu

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ilk operasyonda, Pakistan’dan gelen bir konteyner detaylı incelemeye alındı.

Yapılan kontrollerde, tramadol etken maddesi içeren 12 milyon 400 bin adet ilaç tespit edildi. Ele geçirilen ürünlerin toplam ağırlığının 9 tonu aştığı, piyasa değerinin ise yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olduğu belirtildi.

Aynı bölgede düzenlenen ikinci operasyonda ise pregabalin etken maddesi içeren 1 milyon 750 bin adet ilaç ele geçirildi. Yaklaşık 3 ton ağırlığındaki ürünlerin piyasa değerinin 2 milyar 100 milyon lira olduğu kaydedildi.

Böylece Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 7 milyar 60 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirilmiş oldu.

Operasyonlara ilişkin soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürüyor.

Gürbulak’ta 273 kilogram metamfetamin yakalandı

Gümrükler Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı’nda düzenlenen operasyonda, İran’dan gelen bir tır risk analizi ve kontroller kapsamında şüpheli bulunarak X-Ray taramasına sevk edildi.

Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, detaylı arama yapılmak üzere arama hangarına alındı.

Yapılan incelemelerde 273 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Bakanlık verilerine göre, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 25 milyon lira olarak hesaplandı.

Operasyona ilişkin soruşturma Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.