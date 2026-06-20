Kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Bursa’da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti” suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B’nin (46) yakalanması için çalışma başlattı.
Hükümlünün yakalanmasına yönelik 1 ay boyunca saha araştırması ve güvenlik kamerası incelemesi yapıldı.
Küçükbalıklı Mahallesi’nde kayıtsız bir ikamette kaldığı tespit edilen S.B, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.B cezaevine gönderildi.