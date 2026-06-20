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12:10 Kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Bursa’da yakalandı
AjansHaber Gündem Kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Bursa’da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Bursa’da yakalandı

Interpol tarafından 13 yıldır kırmızı bültenle aranan firari hükümlü, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Bursa’da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti” suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B’nin (46) yakalanması için çalışma başlattı.

Hükümlünün yakalanmasına yönelik 1 ay boyunca saha araştırması ve güvenlik kamerası incelemesi yapıldı.

Küçükbalıklı Mahallesi’nde kayıtsız bir ikamette kaldığı tespit edilen S.B, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.B cezaevine gönderildi.

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